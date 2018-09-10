Кучук знову може очолити український клуб

Головним тренером винниківського Руху може стати білоруський спеціаліст Леонід Кучук.
Про це повідомляє Footboom.
Як відомо, наставник Руху Андрій Кікоть подав у відставку після поразки команди у Миколаєві з рахунком 1:4. Новим тренером команди може стати Леонід Кучук
В Україні 59-річний білоруський спеціаліст працював з київським Арсеналом та Сталлю. Його останнім місцем роботи був Ростов.
Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0.
Раніше, у стартовому матчі Ліги Націй Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії.
Джерело - footboom.