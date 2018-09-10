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Збірна Німеччини переграла Перу. ВІДЕО

Сьогодні 09:28 626 0
Збірна Німеччини переграла Перу. ВІДЕО

Збірній Німеччини нарешті вдалося порадувати своїх уболівальників перемогою. Хоча команда Йоахіма Льова знову була близька до провалу.

Вчора, 9- го вересня, один з головних невдах минулого Чемпіонату світу проводив товариський матч проти ще одного учасника Мундіалю - Перу.

На 22-й хвилині гостей вивів Луїс Адвінкула, але господарі швидко відповіли - на 25-й хвилині рахунок зрівняв Юліан Брандт.

Коли надія на перемогу почала залишати уболівальників збірної Німеччини, відзначився Ніко Шульц, який і встановив остаточний рахунок в матчі.

Товариський матч

9 вересня

Німеччина - Перу 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 22 Адвінкула, 1:1 - 25 Бранд, 2:1 - Шульц

 Нагадаємо, Німеччина зганьбилася на ЧС-2018, де чинні чемпіони світу не вийшли з групи.

 Лев прокоментував ганебний провал на ЧС-2018.

Джерело - Чемпіон.

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