Збірна Німеччини переграла Перу. ВІДЕО

Збірній Німеччини нарешті вдалося порадувати своїх уболівальників перемогою. Хоча команда Йоахіма Льова знову була близька до провалу.

Вчора, 9- го вересня, один з головних невдах минулого Чемпіонату світу проводив товариський матч проти ще одного учасника Мундіалю - Перу.

На 22-й хвилині гостей вивів Луїс Адвінкула, але господарі швидко відповіли - на 25-й хвилині рахунок зрівняв Юліан Брандт.

Коли надія на перемогу почала залишати уболівальників збірної Німеччини, відзначився Ніко Шульц, який і встановив остаточний рахунок в матчі.

Товариський матч

9 вересня

Німеччина - Перу 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 22 Адвінкула, 1:1 - 25 Бранд, 2:1 - Шульц

Нагадаємо, Німеччина зганьбилася на ЧС-2018, де чинні чемпіони світу не вийшли з групи.

Лев прокоментував ганебний провал на ЧС-2018.

Джерело - Чемпіон.