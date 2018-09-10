Збірна Німеччини переграла Перу. ВІДЕО

Збірній Німеччини нарешті вдалося порадувати своїх уболівальників перемогою. Хоча команда Йоахіма Льова знову була близька до провалу.
Вчора, 9- го вересня, один з головних невдах минулого Чемпіонату світу проводив товариський матч проти ще одного учасника Мундіалю - Перу.
На 22-й хвилині гостей вивів Луїс Адвінкула, але господарі швидко відповіли - на 25-й хвилині рахунок зрівняв Юліан Брандт.
Коли надія на перемогу почала залишати уболівальників збірної Німеччини, відзначився Ніко Шульц, який і встановив остаточний рахунок в матчі.
Товариський матч
9 вересня
Німеччина - Перу 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 22 Адвінкула, 1:1 - 25 Бранд, 2:1 - Шульц
Нагадаємо, Німеччина зганьбилася на ЧС-2018, де чинні чемпіони світу не вийшли з групи.
Лев прокоментував ганебний провал на ЧС-2018.
Джерело - Чемпіон.