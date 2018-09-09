Тренер Словаччини Козак: Момент з пенальті суперечливий

Головний тренер збірної Словаччини Ян Козак назвав суперечливим одинадцятиметровий, який приніс перемогу Україна у матчі Ліги Націй.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

"Пенальті? На мій погляд, момент суперечливий. Шкода, що саме цей епізод вирішив долю зустрічі. Ми не заслуговували на поразку", - сказав Козак.

За словами словацького тренера у Львові був матч двох рівних суперників.

"Мої футболісти віддали на полі всі сили, і я не можу пред’явити претензії жодному з них. Нам варто було скористатися своїми нагодами. Суперник переміг через пенальті. Ми всі розчаровані", - підсумував тренер збірної Словаччини.

Нагадаємо, збірна України перемогла команду Словаччину з рахунком 1:0.

Перемогу команді Андрія Шевченка приніс гол з пенальті Андрія Ярмоленка.

Джерело - Офіційний сайт ФФУ.