Ярмоленко: Не хотілося підвести хлопців та всю країну

Андрій Ярмоленко розповів про враження від матчу збірної України проти Словаччини у Лізі Націй.

Про це повідомляє FootballHub.

"Перед пенальті не хвилювався. Мені хотілося забити. Іноді це заважає. Десь я переживав за те, що хлопці старалися протягом всієї гри, не хотілося підвести їх та всю країну", - сказав Ярмоленко.

За його словами у Львові було незвично грати без вболівальників, адже там у збірної України завжди божевільна підтримка.

"Гра була більше нічийна, але добре, що виграли. Слава Богу не програємо на Арені Львів. Всі хлопці тільки за те, щоб всі матчі збірної проводилися у Львові. Мені подобався тут грати", - сказав півзахисник.

Нагадаємо, гол Андрія Ярмоленка приніс збірній України перемогу над Словаччиною з рахунком 1:0.

Після матчу головний тренер збірної Словаччини Ян Козак назвав одинадцятиметровий суперечливим.

Джерело - FootballHub.