Шевченко замінив лише одного гравця на матч зі Словаччиною

Збірна України зіграє зі збірною Словаччини матч другого туру Ліги Націй.
Стали відомі стартові склади команд. Керманич збірної України вніс лише одну заміну: замість Кривцова зіграє Бурда.
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До вашої уваги стартові склади команд.
Ліга Націй УЄФА
2 тур
9 вересня
Україна - Словаччина
Україна: П'ятов, Матвієнко, Бурда, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Коноплянка, Марлос, Яремчук, Ракицький, Караваєв
Словаччина: Дубравка, Шкртел, Шатка, Вайс, Немец, Шкриняр, Губочан, Гамшик, Куцка, Мак, Лоботка.
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Нагадаємо, Сабо відреагував на нову форму збірної України.
Джерело - Чемпіон.