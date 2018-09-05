Росія поскаржилася в УЄФА і ФІФА за патріотичний напис на футболках української збірної з футболу

Представники Російського футбольного союзу звернулися в FIFA і UEFA зі скаргою щодо використання збірною України патріотичного слогана Слава Україні на новій формі національної команди.

Про це розповів член виконкому РФС Ігор Лебедєв в ефірі радіо Говорить Москва.

"У нас немає прикладів, щоб на футбольній формі гравців тієї чи іншої національної команди наносилися якісь гасла. Там є цілком певний набір речей, які можуть бути нанесені. Ця назва країни, прізвища гравця, його номер і герб країни, але ніяких гасел на футбольній формі не передбачено",- цитує Лебедєва xsport.ua