Україна - Словаччина 1:0. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

Збірна України здобуває другу перемогу у Лізі Націй, завдяки голу Андрія Ярмоленка, з пенальті, який заробив Віктор Циганков.

90' Жовта картка Сергію Сидорчуку за затримку м'яча.

90' Непогану комбінацію розіграли гравці збірної України, але лише кутовий вдалося заробити.

90' 4 хвилини додає арбітр.

90' Небезпечний момент біля воріт збірної Словаччини. Матвієнко прострілив, Ярмоленко пробив у дотик, але по центру пішов м'яч прямо у руки голкіперу.

88' Кутовий заробляє Слвоаччина. Не вдається небезпечно подати, але вдається заробити ще один кутовий.

86' Дальніми передачами намагаються виходити в атаку словаки, але українці впевнено стоять у захисті.

85' Остання заміна в матчі. Замість Тараса Степаненка виходить Сергій Сидорчук.

84' Розіграли з Циганковим кутовий, і намагються тримати м'яч гравці збірної України.

83' Заробляє Ярмлоенко кутовий удар, Марлос виконає подачу.

82' Мак пробивав у ближній кут, але трохи не точно.

81' Словаччина активізувалася, 8 гравців словацької збірної знаходяться на чужій половині поля.

80'ГООООООЛ! Андрій Ярмоленко забиває, пробив у правий кут нападник збірної України, голкіпер доторкнувся до м'яча, але пробив воротаря Ярмоленко.

80' Пенальті заробляє Циганков! Шкриняр виставив руки і заблокував Циганкова, пробивати буде Ярмоленко.

79' Також пройшла заміна в словаків, замість Куцки вийшов Грегош.

78' Віктор Циганков виходить замість Євгена Коноплянки.

77' Гамшик намагався з центру поля, закинути м'яч за комірець П'ятову.

76' Друга заміна готується в збірної України. Циганков очікує свою появу на полі.

75' Друга жовта для словаків, Дуда грубо в ноги влетів Яремчуку.

74' Прострільну передачу виконував Гамшик, але Степененко вибив м'яч у аут.

73' Коноплянка зліва навісив на Яремчука. Роман потрапив в Шкриняра.

72' Кутовий удар виконувала збірна України, але захисники вибили м'яч подалі.

71' Замість Руслана Маліновського на поле виходить Олександр Зінченко.

70' Друга заміна в Словаччини. Замість Вайсса виходить Руснак. Також готується вийти Зінченко.

69' Після проходу Дуди справа Мак м'яко накинув м'яч до дальньої штанги, де партнерів не виявилося.

67' Впав Андрій Ярмоленко перед штрафним майданчиком, але арбітр не призначає штрфного.

65' Перша заміна в матчі, замість Немца виходить Дуда, змінює Козак нападника на атакуючого півзахисника.

64' Жовта картка для Коноплянки, грубо штовхнув Євген суперника.

63' Марлос відмінно перевів м'яч наліво на Коноплянку. Євген довго підбирав ногу для удару і влучив у захисника

61' Дальній удар від Лободки, але м'яч полетів вище воріт.

60' Небезпечно могло бути біля воріт Словаччини, спочтку вибили м'яч з штрафного гості, а потім удар Степаненка парирував голкіпер.

58' Пробивав з дальної дистанції Ракицький, але в руки кіпера пішов м'яч.

57' Вдалося завалодіти ініціативою українській збірній, але вийти в атаку не виходить.

55' Не вдається Україні вийти з оборони, швидко словаки відбирають м'яч на чужій половині поля.

53' Помилка Малиновського призвела до гостроти біля воріт нашої збірної. Втратив у центрі Руслан м'яч, Гамшик робив закидання на Мака, але П'ятов трохи випередив нападника словацької збірної.

52' Розіграли штрафний словаки, але просунутися в атаці їм не вдалося.

51' Штрафний для Словаччини, Лободка відібрав м'яч у Марлоса, а потім обіграв Степаненка, який зфолив.

50' Два кутових подавав Коноплянка, але двічі захисники вибивали м'яч подалі від воріт.

49' Небезпечний удар від Маліновського. Коноплянка розбігся, замахнувся, але пробив Малиновський, захсиники перевели м'яч на кутовий.

48' Штрафний біля воріт Словаччини буде виконувати збірна України.

47' Розпочинає збірна України другий тайм в атаці. Коноплянка намагався пробити з дальньої дистанції, але його удар заблокували.

46' Розпочинається матч, передачою збірної України з центру поля.

Нічого вирішив не додавати арбітр, перший тайм на цьому завершується, поки що ніхто особливо не виділився, словаки трохи більше тримають м'яч, але більше моментів створює збірна України.

44' Небезпечний момент біля воріт збірної України. Мак справа перевів м'яч на Вайса. Володимир зліва зльоту пробив вище воріт.

43' Тримають м'яч словаки на останніх хвилинах першого тайму, але нікому не вдається провести атаку.

41' Намагався Вайс пройти Карваєва, упав словак і притримав м'яч руками, штрафний на своїй половині виконають українці.

39' Чутно Андрія Шевченка, через порожні трибуни, просить в своїх гравців швидше розлучатися з м'ячем.

38' Грубий фол у центрі поля, наступив на ногу Маліновського, Куцка, але арбітр обмежився усним попередженням.

37' Шкриньяр заблокував на правому фланзі Ярмлоенка, але арбітр вважає, що порушення правил не було.

36' Словаки в центрі поля потрапили під пресинг суперника і втратили м'яч.

35' Небезпечний удар від Малиновського. Зі штрафного бив Руслан, але метрів з 35-и м'яч пролетів трохи вище воріт.

34' Навіс на дальню стійку, але голкіпер забрав м'яч у руки.

33' Непогана подача, Шкертел переправляє м'яч на кутовий.

32' Черговий кутовий виконає збірна України.

30' Небезпечний удар біля воріт Дубровки. Марлос вивів Яремчука на ударну позицію, український форвард пробив, але м'яч забрав у руки голкіпер.

29' Цікавий розіграш виконали українці, подача відбулася під удар Ярославу Ракицькому, але його удар заблокували.

28' Кутовий заробляє збірна України.

26' Небезпечна подача від Мака, але П'ятов виходить з воріт і забирає м'яч у руки.

25' Словаччина відповідає небезпечним ударом. Гамшик перевів м'яч на правий фланг, де Мак метрів з двадцяти пробив трохи вище воріт.

24' Знову невдала подача, м'яч йде туди де зовсім немає гравців збірної України.

23' Небезпечний штрафний заробляє Євген Коноплянка.

21' Небезпечний удар в бік воріт України, Шатка справа навісив на Немеця, який головою з десяти метрів пробив поруч з ближньою штангою.

20' Черговий удар в бік воріт словацької команди, тепер Яремчук вдарив трохи вище.

19' Ракицький зліва просунувся до штрафного майданчика і здалеку пробив у дальній кут. М'яч полетів слабо і правіше цілі.

18' Словаки заволоділи ініціативою, не вдається потримати м'яч нашій збірній.

16' Перша жовта картка у матчі, Губочан збив Караваєва, за що отримав гірчичник.

15' Намагалася збірна України вийти в атаку дальнім пасом, але не вдалося зачепитися за м'яч Яремчуку.

14' Невдала подача від Коноплянки, на ближню подавав Євген, але там нікого з українців не було.

13' Перший кутовий для української збірної.

12' Проводили затяжну позиційну атаку словаки, але втратили м'яч після неточної передачі.

11' Відбулася подача на дальню стійку, Шкртел пробив по вортах П'ятова, але дуже слабко, голкіпер забрав м'яч у руки.

10' Перший кутовий у матчі, збірна Словаччина його виконає.

8' Українська збірна виглядає впевненіше, менше помиляються українці, грають набагато спокійніше ніж суперники.

7' Знову пробиває збірна України. Гамшик втратив м'яч у центрі поля, Степаненко вирішив пробити з дальної дистанції, але не точно

5' Перший удар по воротах словацької збірної, Коноплянка змістився в центр пробив, але дуже не точно.

4' Перший фол у матчі, повалили Марлоса в центрі поля.

3' Після невдалого навісу словацької команди, Україна отримала змогу провести удар від воріт, тепер наша зібрна контролює м'яч всередені.

2' Контролюють м'яч словаки на перших секундах матчу .

1' Матч розпочинається, Словаччина розводить м'яч з центру поля.

Команди вже вийшли на поле, звучать гімни країн.

Чемпіон повідомляв, де дивитися матч Україна - Словаччина.

Шевченко замінив лише одного гравця на матч зі Словаччиною.

Сьогодні, 9-го вересня, Україна буде приймати Словаччину в 2-му турі Ліги Націй.

У першому турі українська збірна перемогла в Чехії.

Початок матчу о 16:00.

Також, дивіться Футбол 1 онлайн.

Чемпіон проведе для вас онлайн-трансляцію з 15:45.

Джерело - Champion.com.ua.