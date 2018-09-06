Шевченко визначився із заявкою на матч проти чехів

Збірна України в місті Угерське-Градіште потренувалася на стадіоні імені Мирослава Валенти, де відбудеться гра зі збірною Чехією.

Після тренування наставник національної команди Андрій Шевченко оприлюднив список з 23 футболістів, які можуть взяти участь у поєдинку з чехами. Серед тих, хто поїхав на гру не потрапив до заявки Василь Кравець.

Повна заявка збірної виглядає наступним чином.

Воротарі: Бойко, П'ятов, Лунін.

Захисники: Матвієнко, Хачеріді, Кривцов, Бурда, Цуріков, Ракицький, Данченко, Караваєв.

Півзахисники: Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Коноплянка, Марлос, Буяльський, Циганков, Сидорчук, Зінченко, Макаренко.

Нападники: Селезньов, Яремчук.

Відзначимо, що поєдинок між збірними Чехії та України відбудеться 6 вересня о 21:45.

Нагадаємо, українська збірна презенитувала нову форму.

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Джерело - Футбол.