Гамшик: Збірна України - дуже сильна команда

Збірній Словаччини треба бути уважнішими за чехів у грі проти України.
Про це розповів півзахисник команди Марек Гамшик.
"Нам потрібно бути пильними протягом всього матчу. Українці показали з чехами хорошу гру та роботу з м’ячем. Їх тактика також добре спрацювала. Україна – дуже сильна збірна. У технічному плані виділяються Ярмоленко та Коноплянка ", – сказав Гамшик на прес-конференції перед матчем проти України.
Наступний матч підопічні Андрія Шевченка проведуть у Львові, 9 вересня, проти збірної Словаччини. Початок о 16:00.
Нагадаємо, Україна переграла Чехію в Лізі Націй.
А головний тренер збірної України визволяв вболівальників із рук поліції.
Джерело - football24.ua.