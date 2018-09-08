Гамшик: Збірна України - дуже сильна команда

Збірній Словаччини треба бути уважнішими за чехів у грі проти України.

Про це розповів півзахисник команди Марек Гамшик.

"Нам потрібно бути пильними протягом всього матчу. Українці показали з чехами хорошу гру та роботу з м’ячем. Їх тактика також добре спрацювала. Україна – дуже сильна збірна. У технічному плані виділяються Ярмоленко та Коноплянка ", – сказав Гамшик на прес-конференції перед матчем проти України.