Ворскла розпочала продаж квитків на матчі Ліги Європи

Ворскла почала продаж електронних квитків на домашні матчі групового етапу Ліги Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Ціна коливається від 300 до 350 гривень. Відпускна можливість для одного аканту обмежена чотирма перепустками.

Нагадаємо, першим домашнім єврокубковим поєдинком для ворсклян стане зустріч із лісабонським Спортінгом, 4 жовтня.

8 листопада до Полтави завітає Карабах із Азербайджану, а заключний домашній матч групового турніру Ворскла проведе проти лондонського Арсеналу. Цей поєдинок відбудеться 29 листопада.

Раніше президент Ворскли сказав, що задоволений жеребом.

Також, Ворскла дозаявила двох футболістів.

Джерело - Ворскла.