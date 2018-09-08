Яремчук порівняв Шевченка з Ребровим

Дебютант збірної України з футболу Роман Яремчук розповів про роботу з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком.

Його слова наводить FootballHUB.

"Шевченко дає дуже тонкі підказки. Я навіть не знав, що він так тактично підкований. Кожен футболіст знає, що робити, куди відкриватися у вільні зони. Тактика Шевченка дуже схожа на тактику Реброва, тільки більш вдосконалена, рівень футболістів тут вищий. я більше сприймаю, бо працював з Ребровим, тому мені легше пристосуватися до гри збірної", — сказав Яремчук.