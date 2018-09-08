На матчі Ліги Європи Ворскла продала понад три тисячі квитків

Полтавська Ворскла вже продала понад три тисячі перепусток на матчі Ліги Європи.
Про це передає Poltavske.TV.
Як повідомляє видання з посиланням на прес-службу клубу, менше ніж за тиждень вже продано понад 3000 квитків. З них 2400 — на матч Ворскла — Арсенал, що відбудеться 29 листопада цього року.
На домашні ігри проти Спортингу та Карабаху квитки не мають такого попиту.
Нагадаємо, Ворскла зіграє контрольний поєдинок з Олександрією.
Продаж квитків полтавці розпочали 4 вересня.
Джерело - Poltavske.TV.