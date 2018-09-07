Молодіжна збірна України обіграла однолітків з Латвії

У матчі кваліфікації до чемпіонату Європи-2019 (U-21) збірна України з футболу на власному полі перемогла однолітків з Латвії.

Українці вийшли вперед на 21-й хвилині матчу. Коваленко зі штрафного пробив у "стінку", але Шапаренко був першим на підбиранні і встиг завдати удару з лінії штрафного майданчика, а Попов п'ятою відправив м'яч у сітку воріт.

Подвоїв перевагу України Мар'ян Швед. Півзахисник Карпат в лівому куті штрафного латвійців фінтом залишив позаду двох опонентів, потім на замасі прибрав ще двох захисників і холоднокровно низом пробив повз голкіпера суперника.

У середині другого тайму латвійці несподівано зрівняли рахунок. Фьодоровс та Кігурс відзначились з інтервалом у три хвилини. Однак, Віктор Коваленко майже відразу знову вивів українців вперед.

Після цього матчу Україна піднялася на третє місце у своїй відбірковій групі. Відставання від Нідерландів, які йдуть другими, складає всього одне очко.

Євро-2019 (U-21). Кваліфікація

Україна : Латвія – 3:2

Голи: 1:0 - 21 Попов, 2:0 - 28 Швед, 2:1 - 60 Фьодоровс, 2:2 - 63 Кігурс, 63 3:2 - 65 Коваленко

Джерело - Чемпіон.