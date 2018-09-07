Грізманн розповів чому відмовив Барселоні

Форварду Атлетіко Антуану Грізманну рішення залишитися в Мадриді далося дуже нелегко.

Про це розповів сам гравець.

"Я відчуваю, що є важливою частиною нашої команди. Це змусило мене залишитися. Часто кажуть, що Барсі неможливо відмовити, але я все-таки зробив це, хоча таке рішення далося дуже нелегко. Адже Атлетіко - мій дім, і я залишився, щоб постаратися досягти з командою чогось дійсно вражаючого", - цитує форварда L'Equipe

Нагадаємо, що 27-річний Грізманн грає за Атлетіко з 2014 року. Всього у складі Матрацників форвард провів 213 матчів, в яких забив 113 голів.

Антуан допоміг своїй команді виграти Лігу Європи та здобути Суперкубок УЄФА, а зі збірною Франції цьогоріч він став чемпіоном світу.

Джерело - ua-football.