Павелко посприяв визволенню арештованих українських фанатів у Чехії

Всі вісім уболівальників збірної України, затримані після закінчення матчу Ліги націй чеською поліцією, звільнені й зможуть сьогодні повернутися на Батьківщину. Переговори з поліцією тривали до другої години ночі.

Про це повідомляє FootBoom з посиланням на власні джерела серед вболівальників.

"Українці вміють стояти один за одного горою. І в Чехії ми побачили це на практиці", — цитують одного з вболівальників у виданні.

Як повідомлялося раніше, відразу після завершення матчу президент ФФУ Андрій Павелко пообіцяв представникам ЗМІ, що відразу поїде в поліцію і допоможе затриманим. За словами вболівальника, Павелко особисто брав участь в переговорах з поліцією і допоміг з оплатою штрафу, який виписали українським фанатам чеські правоохоронці.

Нагадаємо, вісьмох уболівальників затримала чеська поліція.

Окрім цього уболівальники заспівали в Чехії хіт про Путіна.

Джерело - FootBoom.