Дебютант збірної України: Ми повністю переграли Чехію у всіх аспектах

Нападник бельгійського Гента Роман Яремчук заявив, що збірна України повністю переграла збірну Чехії в стартовому поєдинку Ліги націй.

Його слова наводить офіційний сайт телеканалу Футбол.

"Радий провести перший матч за збірну України. У мене було кілька моментів, але не забив. Майстерності не вистачило. Дебют оцінювати не буду, є тренери та експерти.

Ми повністю переграли Чехію у всіх аспектах. Добре взаємодіяли з партнерами. Заслужена перемога і гарний настрій після матчу. Ця перемога дасть ковток свіжого повітря і стимул рухатися далі", — сказав Яремчук.