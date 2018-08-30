Марадона може покинути Динамо

Легендарний футболіст Дієго Марадона невдовзі може покинути посаду голови правління брестського Динамо.
Про це повідомляє sport.ua
У виданні зазначається, що в аргентинця з'явився варіант у Венесуелі, де йому також запропонували роботу, пов'язану з футболом.
Також відомо, що Дієго давно не з'являвся в Білорусі і скасував найближчу поїздку до Мінська.
Марадона зайняв пост голови правління Динамо-Брест в середині травня 2018 року.
Нагадаємо, що Марадоні платили гроші за відвідування матчів чемпіонату світу.
Раніше Марадона заявив, що готовий безкоштовно тренувати збірну Аргентини.
Джерело - sport.ua.