Президент Шахтаря хоче придбати македонський клуб

Власник донецького Шахтаря Рінат Ахметов може найближчим часом придбати футбольний і гандбольний клуб з Македонії, Вардар.

Про це повідомляє xsport.ua, з посиланням на Sport 1.

За інформацією джерела, Ахметов веде переговори з російським бізнесменом Сергієм Самсоненко.

Приватний літак з представниками президента Шахтаря вже прилетів в Скоп'є.

Українська делегація відвідала тренувальну базу македонської команди, щоб оцінити всі умови, в яких знаходиться Вардар.

Нагадаємо, гравець Шахтаря забив переможний гол за збірну Бразилію.

Також, Лунін відмовив Шахтарю.

Джерело - xsport.ua.