Президент Шахтаря хоче придбати македонський клуб

Власник донецького Шахтаря Рінат Ахметов може найближчим часом придбати футбольний і гандбольний клуб з Македонії, Вардар.
Про це повідомляє xsport.ua, з посиланням на Sport 1.
За інформацією джерела, Ахметов веде переговори з російським бізнесменом Сергієм Самсоненко.
Приватний літак з представниками президента Шахтаря вже прилетів в Скоп'є.
Українська делегація відвідала тренувальну базу македонської команди, щоб оцінити всі умови, в яких знаходиться Вардар.
Нагадаємо, гравець Шахтаря забив переможний гол за збірну Бразилію.
Також, Лунін відмовив Шахтарю.
Джерело - xsport.ua.