Лунін: Я відмовив Шахтарю

Донецький Шахтар пропонував Андрію Луніну контракт, але гравець відмовився переходити до "гірників".

Про це розповів сам футболіст.

"В мене було запрошення з Шахтаря, але я варіант з переходом в донецький клуб не розглядав",- говорить голкіпер.

"В Україні я добре себе почував у Зорі. Ми грали в Лізі Європи, боролися в чемпіонаті. Мене все влаштовувало. Були думки, що якщо кудись переходити, то потрібно себе спробувати в Європі. Чим раніше опинишся в Європі - тим більше часу буде на адаптацію і на те, щоб себе проявити, " - цитує Луніна sport.ua