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Лунін: Я відмовив Шахтарю

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Лунін: Я відмовив Шахтарю

Донецький Шахтар пропонував Андрію Луніну контракт, але гравець відмовився переходити до "гірників".

Про це розповів сам футболіст.

"В мене було запрошення з Шахтаря, але я варіант з переходом в донецький клуб не розглядав",- говорить голкіпер.

"В Україні я добре себе почував у Зорі. Ми грали в Лізі Європи, боролися в чемпіонаті. Мене все влаштовувало. Були думки, що якщо кудись переходити, то потрібно себе спробувати в Європі. Чим раніше опинишся в Європі - тим більше часу буде на адаптацію і на те, щоб себе проявити, " - цитує Луніна sport.ua

Нагадаємо, що Лунін перейшов у Реал цього літа.

Але пізніше "вершкові" віддали українця в оренду.  

Джерело - sport.ua.

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