Ребров розповів чому очолив Ференцварош

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров розповів чому він очолив угорський клуб.

Про це повідомляє Sportanalytic.com.

За його словами, він не довго вагався, коли йому надійшла пропозиція очолити Ференцварош.

Єдиною обставиною, що бентежила Реброва було те, що він приймає команду перед самим початком сезону, не провівши з підопічними передсезонної підготовки.

"Але я знав, що таке ФК Ференцварош, і після розмови з президентом клубу, побачивши його бажання вкладати гроші і повернути команду на колишній рівень, будь-які сумніви відразу відпали.", - сказав Ребров.

Нагадаємо, Ференцварош упустив перемогу в другому матчі Реброва.

Також, Ребров хотів орендувати ще одного гравця Шахтаря.

Джерело - Sportanalytic.com.