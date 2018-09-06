Мій профіль

Де купити футболку збірної України, або чому Joma - це добре (ОНОВЛЕНО)

Сьогодні 12:33 3138 3
Ястремська вийшла до чвертьфіналу турніру в США
Сьогодні 21:12 197
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 20:58 1835
Чехія - Україна: стартові склади команд
Сьогодні 20:35 1000
Чехія - Україна: анонс та прогноз матчу
Сьогодні 11:59 1125
Зозуля може повернутися в Динамо
Сьогодні 10:37 2781
Верняєв вперше виступить після операції. ФОТО
Сьогодні 09:31 531
Блоги
Матч століття: 20 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО
Матч століття: 20 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:30 3199
Найепічніша симуляція в історії футболу. ВІДЕО
Найепічніша симуляція в історії футболу. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:00 1456
Перша серед українців: Тетяні Гуцу - 42. ВІДЕО
Перша серед українців: Тетяні Гуцу - 42. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 11:41 872
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:26 Футбол Чехія забила гол Україні вже на 4-ій хвилині. ВІДЕО 53
21:50 Футбол Ребров розповів чому очолив Ференцварош 194
21:38 Футбол Усик знову готовий битися в Москві 192
21:12 Теніс Ястремська вийшла до чвертьфіналу турніру в США 197
20:58 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 1835
20:54 Футбол Півзахисник Севільї зламав ногу на тренуванні 195
20:35 Футбол Чехія - Україна: стартові склади команд 1000
20:17 Футбол Хацкевич залишається в Динамо 1198
19:47 Баскетбол Михайлюк: Права на помилку в нас немає 245
19:17 Теніс Вільямс хоче ще дітей 218
18:56 Футбол Світоліна припинила співпрацю зі своїм тренером 563
18:39 Футбол Карпати придбали форварда Спортінга 751
18:19 Футбол Голкіпер з Бразилії забив зі штрафного. ВІДЕО 428
18:09 Футбол Тотті визнав, що Рома не конкурент для Ювентуса 170
17:58 Футбол Федерація футболу Києва бере побори з дітей для організації своїх святкувань 287
17:40 Футбол Шевченко: Як сьогодні тренуються, так завтра і зіграють 521
17:09 Футбол Постол проведе наступний бій в США 238
16:52 Футбол Лідер Лестера: Мені дали зрозуміти, що я не продаюся. 312
16:41 Футбол Гравець Шахтаря забив переможний гол за збірну Бразилію. ВІДЕО 672
16:26 Футбол Динамо оголосило список гравців на ЛЄ 666
15:55 Футбол Ярмоленко у списку найгірших придбань АПЛ 796
15:30 Легка атлетика Спортсменка з Росії зізналася у вживанні заборонених препаратів 526
15:15 Стрільба Українець став чемпіоном світу зі стрільби по рухомій мішені 343
14:52 Автоспорт В Італії хочуть повернути трасу в Імолі у програму Формули-1 222
14:32 Футбол Чехія - Україна: де дивитися матч 2038

Ребров розповів чому очолив Ференцварош

Сьогодні 21:50 194 0
Ребров розповів чому очолив Ференцварош
Сергій Ребров

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров розповів чому він очолив угорський клуб.

Про це повідомляє Sportanalytic.com. 

За його словами, він не довго вагався, коли йому надійшла пропозиція очолити Ференцварош.

Єдиною обставиною, що бентежила Реброва було те, що він приймає команду перед самим початком сезону, не провівши з підопічними передсезонної підготовки.

"Але я знав, що таке ФК Ференцварош, і після розмови з президентом клубу, побачивши його бажання вкладати гроші і повернути команду на колишній рівень, будь-які сумніви відразу відпали.", - сказав Ребров.

Нагадаємо, Ференцварош упустив перемогу в другому матчі Реброва.

Також, Ребров хотів орендувати ще одного гравця Шахтаря.

Джерело - Sportanalytic.com.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()