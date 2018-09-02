Ференцварош упустив перемогу в другому матчі Реброва

Команда Сергія Реброва, Ференцварош, упустила перемогу у другому матчі українського фахівця.

Про це повідмоляє sport.ua.

У 7-му турі команда українського фахівця приймала Віді.

Футболісти Ференцвароша вдало розпочали гру і лідирували з рахунком 2:0, але втримати переможний результат не вдалося.

Ще до перерви Ніколов відіграв один м'яч. А в другому таймі Віді зрівняли рахунок. Як результат, 2:2.

Варто зазначити, що весь матч провів і українець Іван Петряк. Півзахисник отримав жовту картку.

Чемпіонат Угорщини

7 тур

2 вересня

Ференцварош - Віді 2:2 (2:1)

Голи: Спировски, 14, Лавренчіч, 35 - Ніколов, 44, Хусті, 75.

У чемпіонаті Ференцварош продовжує лідирувати, випереджаючи на одне очко Гонвед.

Нагадаємо, Ребров хоче орендувати гравця Шахтаря.

Також, український коуч успішно дебютував у чемпіонаті Угорщини.

Джерело - sport.ua.