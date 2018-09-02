Ференцварош упустив перемогу в другому матчі Реброва

Команда Сергія Реброва, Ференцварош, упустила перемогу у другому матчі українського фахівця.
Про це повідмоляє sport.ua.
У 7-му турі команда українського фахівця приймала Віді.
Футболісти Ференцвароша вдало розпочали гру і лідирували з рахунком 2:0, але втримати переможний результат не вдалося.
Ще до перерви Ніколов відіграв один м'яч. А в другому таймі Віді зрівняли рахунок. Як результат, 2:2.
Варто зазначити, що весь матч провів і українець Іван Петряк. Півзахисник отримав жовту картку.
Чемпіонат Угорщини
7 тур
2 вересня
Ференцварош - Віді 2:2 (2:1)
Голи: Спировски, 14, Лавренчіч, 35 - Ніколов, 44, Хусті, 75.
У чемпіонаті Ференцварош продовжує лідирувати, випереджаючи на одне очко Гонвед.
Нагадаємо, Ребров хоче орендувати гравця Шахтаря.
Також, український коуч успішно дебютував у чемпіонаті Угорщини.
Джерело - sport.ua.