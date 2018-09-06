Усик знову готовий битися в Москві

Абсолютний чемпіон світу у важкій категорії українець Олександр Усик поділився думками стосовно реваншу з росіянином Муратом Гассієвим.

Про це повідомляє 24boxing.com.ua.

"Я готовий, це бізнес. Якщо буде цей бій вигідним для мене, в пряму кажу, в фінансовому плані, я готовий ще раз боксувати і неважливо, де це буде, навіть готовий їхати ще раз в Москву, мені взагалі абсолютно без різниці. Але про це будуть домовлятися промоутери, менеджери, це не наше завдання", - сказав Усик в інтерв'ю для Фаворит Спорт.