Шевченко розповів на який результат він розраховує в матчі зі збірною Чехії

Збірну України задовольнить будь-який позитивний результат у матчі з чехами.

Про це розповів головний тренер збірної Андрій Шевченко.

"Наша команда буде грати на перемогу. Але будь-який позитивний результат у матчі на виїзді - це теж плюс. Ми приїхали показати хороший футбол і спробувати домогтися перемоги. Наше завдання - показати свої сильні сторони",- цитує Шевченка ua-football.