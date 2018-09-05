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Левандовський знову хоче в Реал

Вчора 19:11 358 0
Левандовський знову хоче в Реал

Агент форварда Роберта Левандовского зустрівся з керівництвом Баварії для обговорення майбутнього свого клієнта, який прагне перейти в Реал.

Про це повідомляє Bild.

Поляк протягом усього літа сподівався на дозвіл від босів мюнхенського клубу на перехід у мадридський Реал, але головний тренер та керівники були проти. Пізніше сам гравець заявив, що залишається на Альянц Арені.

Нагадаємо, президент Баварії розповів як він втримав свого лідера.

Бастіан Швайнштайгер провів прощальний матч у Мюнхені.

Джерело - football24.ua.

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