Левандовський знову хоче у Реал

Агент форварда Роберта Левандовского зустрівся з керівництвом Баварії для обговорення майбутнього свого клієнта, який прагне перейти в Реал.

Про це повідомляє Bild.

Поляк протягом усього літа сподівався на дозвіл від босів мюнхенського клубу на перехід у мадридський Реал, але головний тренер та керівники були проти. Пізніше сам гравець заявив, що залишається на Альянц Арені.

Нагадаємо, президент Баварії розповів як він втримав свого лідера.

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Джерело - football24.ua.