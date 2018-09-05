Мессі розповів, що він має удосконалити

Форварду Барселони Ліонелю Мессі потрібно покращити ефективність пробиття пенальті.

Про це розповів сам гравець.

"Це дуже складний елемент. Одна справа тренувати удар, зовсім інше – виконувати в іграх",- говорить аргентинець.

"У тебе може бути план, як саме пробити, але втілити це в життя не завжди виходить.Сьогодні воротарі витягують такі м'ячі, які в минулому залетіли би в ворота. Пенальті – точно та річ, в якій мені необхідно удосконалюватися", – цитує Мессі Catalunya Radio.