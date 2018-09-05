Мессі розповів, що він має удосконалити

Форварду Барселони Ліонелю Мессі потрібно покращити ефективність пробиття пенальті.
Про це розповів сам гравець.
"Це дуже складний елемент. Одна справа тренувати удар, зовсім інше – виконувати в іграх",- говорить аргентинець.
"У тебе може бути план, як саме пробити, але втілити це в життя не завжди виходить.Сьогодні воротарі витягують такі м'ячі, які в минулому залетіли би в ворота. Пенальті – точно та річ, в якій мені необхідно удосконалюватися", – цитує Мессі Catalunya Radio.
Протягом своєї кар'єри Мессі 88 разів пробивав пенальті, аргентинець реалізував 71 можливість.
Нагадаємо, Мессі прокоментував перехід Роналду до Ювентуса.
Також, Мессі довів до сліз свого шанувальника.
Джерело - football24.ua.