Екс-гравець Шахтаря жорстко розкритикував гру Ярмоленка

Колишній півзахисник донецького Шахтаря і збірної України Геннадій Орбу прокоментував європейський етап кар'єри вінгера Вест Гема Андрія Ярмоленка.

Його слова наводить Xsport.

"Все йде до того, що незабаром Ярмоленко повернеться в Динамо, а ми будемо змушені констатувати фіаско його закордонної кар'єри.

Не факт, що в Києві Андрій відвоює в основному складі, тому що на його позиції засвітився Віктор Циганков", — сказав Орбу.