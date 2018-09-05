Екс-гравець Шахтаря жорстко розкритикував гру Ярмоленка

Колишній півзахисник донецького Шахтаря і збірної України Геннадій Орбу прокоментував європейський етап кар'єри вінгера Вест Гема Андрія Ярмоленка.
Його слова наводить Xsport.
"Все йде до того, що незабаром Ярмоленко повернеться в Динамо, а ми будемо змушені констатувати фіаско його закордонної кар'єри.
Не факт, що в Києві Андрій відвоює в основному складі, тому що на його позиції засвітився Віктор Циганков", — сказав Орбу.
Сам колишній гравець Шахтаря вкрай низько оцінив професійний рівень Ярмоленка.
"Навряд чи Ярмоленко вдасться зробити яскраву кар'єру в Англії. Він - гравець рівня середняка або аутсайдера чемпіонату Іспанії. На жаль, не дотягує навіть до рівня Вест Гема, який тимчасово опинився на останньому місці турнірної таблиці. Лондонці ще пошкодують, що заплатили дортмундській Боруссії 20 мільйонів євро", — підсумував Орбу.
Нагадаємо, Ярмоленко разом зі збірною полетів до Чехії.
Сам футболіст розповів про взаємини з головним тренером Вест Гема.
А ми розповідаємо чому форма від Joma - це круто.
Джерело - Xsport.