Карпати орендували гравця Шахтаря

Львівські Карпати орендували голкіпера донецького Шахтаря Микиту Шевченка.

Про це повідомляє офіційний сайт левів.

Термін орендної угоди до кінця 2018 року.

Карпати орендували Микиту Шевченка в Шахтаря до кінця року pic.twitter.com/Tcc8c5mmGZ — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 3 вересня 2018 р.

Микита Шевченко - вихованець гірників, виступав за їхню молодіжну команду. Також грав у оренді за Іллічівець та Зорю.

Нагадаємо, Карпати переграли Динамо.

Тим часом Шахтар відправив ще одного гравця у оренду.

Джерело - Карпати.