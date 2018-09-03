Карпати орендували гравця Шахтаря

Львівські Карпати орендували голкіпера донецького Шахтаря Микиту Шевченка.
Про це повідомляє офіційний сайт левів.
Термін орендної угоди до кінця 2018 року.
Карпати орендували Микиту Шевченка в Шахтаря до кінця року pic.twitter.com/Tcc8c5mmGZ— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 3 вересня 2018 р.
Микита Шевченко - вихованець гірників, виступав за їхню молодіжну команду. Також грав у оренді за Іллічівець та Зорю.
Нагадаємо, Карпати переграли Динамо.
Тим часом Шахтар відправив ще одного гравця у оренду.
Джерело - Карпати.