Олімпік проведе збір у Харкові

Двотижневу паузу в чемпіонаті донецький Олімпік проведе з користю.

Про це повідомляє офіційний сайт донеччан.

Після гри з Десною футболісти Олімпіка отримали два вихідних, а вже 5 вересня вранці відправилися в Харків. Там протягом тижня проведуть міні-збір на базі ФК Металіст у селищі Високий.

Разом з командою відправився новачок Девід Еногела, який днями підписав контракт з клубом. Разом з колективом і півзахисник Євген Цимбалюк, який продовжує відновлюватися після травми. Відсутні на зборі в Харкові двоє збірників - Володимир Кринський та Ігор Снурніцин. Обидва відправилися в розташування молодіжної та юнацької збірних відповідно.

До Києва Олімпік повернеться ввечері 12 вересня, де продовжить підготовку до домашнього матчу з ФК Маріуполь.

Нагадаємо, Супрягу викликали до збірної U-19.

А головна команда країни вилетіла у Чехію.

Джерело - Олімпік.