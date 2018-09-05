Шепелєв не зіграє в головній команді країни

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вирішив відпустити півзахисника Володимира Шепелєва в молодіжну національну команду U-21.

Про це повідомляє zbirna.com.

Разом зі збірною U-21 Шепелєв буде готуватися до кваліфікаційних матчів чемпіонату Європи-2019, де Україна зіграє проти Латвії 7 вересня та Андорри 11 вересня.

Цього сезону 21-річний хавбек відіграв 8 поєдинків за київське Динамо у всіх турнірах. У рамках відбору на континентальну першість футболіст провів 3 матчі.

Стосовно дорослої збірної, то 6 вересня вона зіграє проти Чехії в Лізі Націй, а 9 вересня зустрінеться зі Словаччиною.

Зранку Національна збірна України вилетіла до Чехії.

Нагадаємо, Мирон Маркевич висловив свою стурбованість, щодо браку ігрової практики у лідерів збірної.

Джерело - Команда №1.