Маркевич: Турбує, що лідери збірної не грали

Голова Комітету національних збірних Федерації футболу України Мирон Маркевич поділився думками про готовність лідерів команди до матчу з чехами.

Його слова наводить офіційний сайт телеканалу Футбол 1.

"Хотілося б, щоб ми вийшли з цієї групи переможцями. Суперники — це команди, які ми можемо обіграти. Турбує, що наші лідери не грали. Коноплянка був травмований і тільки починає працювати в загальній групі. Ярмоленко виходить тільки на заміну, у нього немає постійної ігрової практики. З іншого боку вони матимуть хорошу мотивацію, щоб довести. Решта футболістів підійдуть в хорошій формі до першої гри з чехами. Сподіваюся, команда проявить себе якнайкраще", — сказав Маркевич.

Нагадаємо, збірна України почала підготовку до першого матчу Ліги націй.

Окрім цього відбулася презентація нової форми.

Джерело - Футбол.