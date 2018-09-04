Павелко: На всіх футболках красується гасло Слава Україні!

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко у захваті від нової форми збірної України.

Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

"Національна збірна України візьме участь у першому розіграші Ліги націй у новій формі! Вперше в історії у головної команди з'явився третій комплект форми, а на всіх футболках тепер красується наповнене віковою енергетикою і неймовірною силою духу гасло Слава Україні!. Дуже важливо, щоб головне гасло і сенс життя багатьох поколінь наших співвітчизників - справжніх Героїв України, став офіційним оберегом і нашої національної збірної з футболу!

Він повинен надати енергії і сили нашим футболістам в дебюті Ліги націй! А додати збірній досвіду і нових нестандартних рішень допоможе Легенда українського футболу і новий тренер команди Олександр Шовковський.

Символічно, що на презентації нової форми і на відкритому тренуванні команди на НСК Олімпійському побували і поранені ветерани АТО, які захищали нашу незалежність на Донбасі. Гравці збірної подякували воїнам за їх подвиг! Слава героям! Слава Україні!", — написав Павелко.