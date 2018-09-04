Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на матчі Ліги чемпіонів

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко опинився в списку з 22 футболістів, яких англійський клуб вніс до заявки на груповий етап Ліги чемпіонів 2018/19.
Окрім українця в заявку потрапили:
Воротарі: Едерсон, Гримшоу
Захисники: Уокер, Даніло, Компані, Стоунз, Лапорт, Мангаля, Менді, Отаменді
Півзахисники: Стерлінг, Гюндоган, Кевін де Брюйне, Делфі, Сані, Сілва, Сільва, Фернандіньо, Марез, Зінченко.
Нападники: Агуеро, Жезус
Ман Сіті у груповому етапі Ліги Чемпіонів зіграє з Шахтарем, Ліоном і Гоффенгаймом.
Раніше інтерес до 21-річного українця виявляли Бетіс, Жирона, Селтік і Вулвергемптон.
Джерело - УЄФА.