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Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на матчі Ліги чемпіонів

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Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на матчі Ліги чемпіонів

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко опинився в списку з 22 футболістів, яких англійський клуб вніс до заявки на груповий етап Ліги чемпіонів 2018/19.

Окрім українця в заявку потрапили:

Воротарі: Едерсон, Гримшоу

Захисники: Уокер, Даніло, Компані, Стоунз, Лапорт, Мангаля, Менді, Отаменді

Півзахисники: Стерлінг, Гюндоган, Кевін де Брюйне, Делфі, Сані, Сілва, Сільва, Фернандіньо, Марез, Зінченко.

Нападники: Агуеро, Жезус

Ман Сіті у груповому етапі Ліги Чемпіонів зіграє з Шахтарем, Ліоном і Гоффенгаймом.

Раніше інтерес до 21-річного українця виявляли Бетіс, Жирона, Селтік і Вулвергемптон.

Джерело - УЄФА.

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