Трансферне вікно закрилось. Динамо так і не підписало форварда

Вчора, 3-го вересня, в Україні був останній день літнього трансферного вікна.

Українські клуби за вчорашній день оформили ряд повноцінних трансферів і орендних угод та внесли відповідні зміни в заявки на сезон 2018/2019.

Київське Динамо, всупереч очікуванням, так і не підписало центрфорварда, який міг би на рівних конкурувати з Артемом Бєсєдіним за місце в старті.

Влітку ЗМІ пов'язували віце-чемпіона України з Брайаном Мансілья з Расінга, Матеєм Видра з Бернлі, Альфредо Морелосом з Рейнджерс, Мбайє Ньянгом з Ренна, Робертом Беричем з Сент-Етьєна, але всі ці гравці з різних причин не поїхали до Києва.

Нагадаємо, Динамо цікавиться колумбійським нападником.

Також, Динамо хоче підписати фриканського гравця.

Джерело - Чемпіон.