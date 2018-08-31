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Динамо цікавиться колумбійським нападником

Сьогодні 11:32 445 0
Динамо цікавиться колумбійським нападником

Нападник Рейнджерс Альфредо Морелос потрапив у сферу інтересів київського Динамо. Кияни готові запропонувати клубу із Глазго 7 млн фунтів за 22-річного колумбійця.

Про це повідомляє Daily Mail.

Конкурентом Динамо в боротьбі за Морелоса є Бордо, який раніше пропонував за форварда 4 млн фунтів. Проте наставник Рейнджерс Стівен Джеррард хоче зберегти форварда в команді та сподівається, що колумбієць підпише новий контракт із зарплатою 30 тисяч фунтів на тиждень.

В сезоні 2017/18 Морелос забив за Рейнджерс 14 голів у чемпіонаті Шотландії. Контракт колумбійця чинний до літа 2021 року.

Нагадаємо, у складі Динамо є лише 3 форварди – Артем Бєсєдін, Владислав Супряга та Назарій Русин.

Ігор Суркіс та Олександр Хацкевич раніше заявляли, що клуб продовжує пошуки нападника.

Джерело - football24.

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