Срна вже в дебютному матчі за Кальярі віддав результативну передачу. ВІДЕО

36-річний екс-захисник Шахтаря Даріо Срна дебютував за італійський Кальярі в матчі 2-го туру Серії А проти Сассуоло.

Срна вийшов на поле в стартовому складі Кальярі і провів повний матч, на 73-й хвилині відзначившись результативною передачею з кутового на Паволетті.

Кальярі міг претендувати на перемогу, але в компенсований до другого тайму час арбітр призначив пенальті, який реалізував Боатенг.

Нагадаємо, Срна перейшов у Кальярі з Шахтаря влітку цього року в статусі вільного агента.

У складі "гірників" захисник грав протягом 15 років. Майже весь минулий сезон пропустив через дискваліфікацію за вживання допінгу.

Джерело - you tube.