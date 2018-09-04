Визначили найкращого гравця серпня в українській Прем'єр-Лізі. ФОТО

Словенський півзахисник Динамо Беньямін Вербич був визнаний найкращим гравцем чемпіонату України з футболу у серпні.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Словенець отримав 51% голосів, впевнено випередивши найближчого переслідувача Сергія Літовченка, який має 15%.
Загалом на це звання були номіновані найкращі гравці кожного туру УПЛ, що був у серпні (Вербич, Марлос, Циганков, Мораес), а також ті, кого обрала експертна рада (Банада, Гринь, Безбородько, Літовченко).
Саме словенець став автором переможного голу у ворота донецького Шахтаря на початку серпня.
Нагадаємо, Динамо програло Карпатам.
Також, Вербич викликаний до збірної Словенії.
Джерело - УПЛ.