Лідера Динамо викликали до збірної Словенії

Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербич отримав виклик до збірної Словенії
Про це повідомляє офіційний сайт Словенської федерації футболу.
Вербич у складі словенської збірної готуватиметься до матчів проти збірних Кіпру та Болгарії у рамках Ліги Націй.
Znan je seznam slovenske nogometne reprezentance za začetek #UNL 🇪🇺 #SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/aM53PY1cNz— NZS | FA Slovenia (@nzs_si) August 29, 2018
Нагадаємо, українця викликали в збірну Казахстану.
Джерело - Словенської федерації футболу..