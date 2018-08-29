Лідера Динамо викликали до збірної Словенії

Про це повідомляє офіційний сайт Словенської федерації футболу.

Вербич у складі словенської збірної готуватиметься до матчів проти збірних Кіпру та Болгарії у рамках Ліги Націй.

Znan je seznam slovenske nogometne reprezentance za začetek #UNL 🇪🇺 #SrceBije 🇸🇮 pic.twitter.com/aM53PY1cNz — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) August 29, 2018

Нагадаємо, українця викликали в збірну Казахстану.

Також, динамівця викликали до збірної Хорватії.