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Президент Ворскли: Доля нам посміхнулася

Сьогодні 11:20 630 0
Президент Ворскли: Доля нам посміхнулася

Президент Ворскли Роман Черняк задоволений групою в якій гратиме його команда у Лізі Європи.

Про це сказав сам функціонер.

"Дуже хороша група. Це те, про що ми говорили, чого хотіли – показати в Полтаві хороший, сильний футбол, хороші команди європейського рівня. Можна сказати, що доля посміхнулася нам – ми маємо англійців, ми маємо португальців, маємо досить непростий Карабах",- говорить Роман.

"Сподіваємося, що на всіх європейських матчах буде аншлаг. Це велика радість для всього футболу Полтавщини, для всієї команди, для вболівальників", – розповів Черняк телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Ворскла дізналася своїх суперників у ЛЄ.

Також, Ворскла переграла Чорноморець в УПЛ.

Джерело - Футбол 1.

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