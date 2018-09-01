Президент Ворскли: Доля нам посміхнулася

Президент Ворскли Роман Черняк задоволений групою в якій гратиме його команда у Лізі Європи.

Про це сказав сам функціонер.

"Дуже хороша група. Це те, про що ми говорили, чого хотіли – показати в Полтаві хороший, сильний футбол, хороші команди європейського рівня. Можна сказати, що доля посміхнулася нам – ми маємо англійців, ми маємо португальців, маємо досить непростий Карабах",- говорить Роман.

"Сподіваємося, що на всіх європейських матчах буде аншлаг. Це велика радість для всього футболу Полтавщини, для всієї команди, для вболівальників", – розповів Черняк телеканалу Футбол.