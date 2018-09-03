Михайличенко: Раді, що Вернидуб залишився

Півзахисник Зорі Богдан Михайличенко прокоментував розгромну перемогу над Арсенал-Києвом з рахунком 5:0 у 7 турі Української Прем'єр-ліги.

"Ми дуже раді, що Юрій Вернидуб залишився. Перед матчем ми говорили про те, що непотрібно думати про щось погане. Ми показували, що сильніші за такі думки. Показали, що ми команда, яка претендує на перші місця. Зараз всі сили потрібно віддати чемпіонату і Кубку країни", - сказав Михайличенко.