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Михайличенко: Раді, що Вернидуб залишився

Вчора 23:26 198 0
Михайличенко: Раді, що Вернидуб залишився

Півзахисник Зорі Богдан Михайличенко прокоментував розгромну перемогу над Арсенал-Києвом з рахунком 5:0 у 7 турі Української Прем'єр-ліги.

"Ми дуже раді, що Юрій Вернидуб залишився. Перед матчем ми говорили про те, що непотрібно думати про щось погане. Ми показували, що сильніші за такі думки. Показали, що ми команда, яка претендує на перші місця. Зараз всі сили потрібно віддати чемпіонату і Кубку країни", - сказав Михайличенко.

Вернидуб після поразки від РБ Лейпцига заявив, що хоче покинути клуб.

Втім керівництво клубу знайшло потрібні слова, щоб залишити фахівця в команді.

Джерело - Зоря.

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