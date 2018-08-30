Маліновський знову забиває і виводить Генк у груповий етап Ліги Європи. ВІДЕО

Генк знову переграв Брондбю і вийшов у груповий етап Ліги Європи.

Український півзахисник бельгійців Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі своєї команди у виїзному матчі плей-офф раунду Ліги Європи проти данського Брондбю і встиг відзначитися забитим голом вже на 14-й хвилині зустрічі.

Рахунок у матчі 4:2 на користь Генка.

Відзначимо, що перший поєдинок у Бельгії закінчився перемогою господарів 5:2

Нагадаємо, Маліновський один з найкращих в чемпіонаті Бельгії.

Джерело - Sport Fan Ukraine.