Леоненко: В усьому винен президент Динамо

У програші Карпатам винен президент киян Ігор Суркіс.

Про це сказав експерт телеканалу футбол Віктор Леоненко.

"Я б не хотів, щоб Хацкевич йшов у відставку, тому що у всьому винен президент клубу",- говорить колишній гравець "біло-синіх".

"Це ж він купує футболістів. Будь-який тренер, який приходить у Динамо, не може собі дозволити того виконавця, якого він хоче. Як наставник може відповідати за результат, якщо він не може купувати гравців?",- розповів Леоненко у програмі Великий футбол.