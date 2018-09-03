Леоненко: В усьому винен президент Динамо

У програші Карпатам винен президент киян Ігор Суркіс.
Про це сказав експерт телеканалу футбол Віктор Леоненко.
"Я б не хотів, щоб Хацкевич йшов у відставку, тому що у всьому винен президент клубу",- говорить колишній гравець "біло-синіх".
"Це ж він купує футболістів. Будь-який тренер, який приходить у Динамо, не може собі дозволити того виконавця, якого він хоче. Як наставник може відповідати за результат, якщо він не може купувати гравців?",- розповів Леоненко у програмі Великий футбол.
Нагадаємо, Динамо поступилося Карпатам в УПЛ.
Також, Хацкевич натякнув на відставку.
Джерело - Футбол 1.