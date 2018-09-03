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Леоненко: В усьому винен президент Динамо

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Леоненко: В усьому винен президент Динамо

У програші Карпатам винен президент киян Ігор Суркіс.

Про це сказав експерт телеканалу футбол Віктор Леоненко.

 "Я б не хотів, щоб Хацкевич йшов у відставку, тому що у всьому винен президент клубу",- говорить колишній гравець "біло-синіх".

"Це ж він купує футболістів. Будь-який тренер, який приходить у Динамо, не може собі дозволити того виконавця, якого він хоче. Як наставник може відповідати за результат, якщо він не може купувати гравців?",- розповів Леоненко у програмі Великий футбол.

Нагадаємо, Динамо поступилося Карпатам в УПЛ.

Також, Хацкевич натякнув на відставку.

Джерело - Футбол 1.

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