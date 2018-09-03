Бурда: У роздягальні дуже погана обстановка

Гравцям Динамо дуже соромно за поразку від Карпат в матчі 7-го туру чемпіонату України з футболу.

Про це розповів захисник команди Микита Бурда.

"Потрібно, щоб пройшов певний час, тому що зараз все на емоціях. У роздягальні дуже погана обстановка, всі нервують, зляться, але перш за все, всім дуже соромно",- говорить Микита

"Хочеться прокинутися завтра, і щоб все це виявилося страшним сном. Звичайно, якби забили на перших хвилинах, гра склалася б по-іншому. Але ми самі собі створили проблеми, пропустили м'яч... Не знаю, чому так", – цитує Бурду офіційний сайт Динамо.