Шапаренко: Карпати нехай ідуть грати в шахи

Хавбек київського Динамо Микола Шапаренко не розуміє дії гравців Карпат у матчі 7 туру УПЛ, в якому кияни зазнали поразки з рахунком 0:2.

Про це розповів сам гравець.

"Бачите, як нам не пощастило, штанги, перекладини. У Карпат що не фол, то лікарі біжать, я взагалі не розумію. Так не можна грати в футбол. Якщо виходите – грайте до кінця, бийтеся. Ідіть тоді в шахи грайте. Прикро.

Після перерви тренери підбадьорювали. У нас були моменти, але ми не змогли забити.Супряга? Навіщо мені його оцінювати? Є тренери, експерти", – сказав футболіст в ефірі FootballHub.