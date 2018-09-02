Хацкевич: Я не йду

Тренер київського Динамо, Олександр Хацкевич, спростував свої слова, які були прийняті як натяк на відставку.

Олександр Хацкевич відразу після матчу з Карпатами, який Динамо програло 0:2, зробив заяву, яка сприймалася як рішення про відставку.

Але пізніше Хацкевич роз'яснив свої слова і сказав, що не має наміру йти з клубу.

"В першу чергу потрібно навчитися тримати удар. Перша поразка в чемпіонаті. Так, важко це прийняти. Але все одно такі рішення не робляться одразу після гри. З президентом клубу ми все обговоримо. Найголовніше, що наше рішення з ним пішло на користь клубу. Все інше - емоції. Десь неправильно наголос або кому поставив. Все може бути. Хлопці мене підтримують. Я не йду. Є час все обдумати і обговорити. Підтримка хлопців для мене дуже важлива. Я їм подякував за той час, що ми відпрацювали ", - сказав Хацкевич в інтерв'ю Про Футбол.

Джерело - champion.com.ua.