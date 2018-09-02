Вотфорд сенсаційно виграв у Тоттенгема, МЮ спокійно переміг у Бернлі

У 4-му турі АПЛ Вотфорд здобув вольову перемогу над Тоттенгемом, а МЮ без особливих проблем виграв у Бернлі.
На 53-ій хвилині Тоттенгем вийшов уперед, через автогол Дукуре.
На 69-ій хвилині Трой Діні зрівняв рахунок.
А вже на 76-ій "лосі" вийшли вперед.
Чемпіонат Англії, АПЛ
4-й тур
2 вересня
Вотфорд - Тоттенгем 2:1 (0:0, 2:1)
Манчестер Юнайтед відкрив рахунок вже на 27-ій хвилині, зусиллями Ромелу Лукаку.
Під завісу першої половини гри "манкуніанці" забили вдруге.
У другому таймі Манчестер мав змогу забити з пенальті, але удар Погба парирував Джо Харт.
Також за неспортивну поведінку був вилучений Маркус Решфорд.
Нагадаємо, Арсенал вирвав перемогу в Кардіффа.
Джерело - champion.com.ua.