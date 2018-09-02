Арсенал вирвав перемогу в скромного Кардіффа в АПЛ. ВІДЕО

Лондонський Арсенал вирвав перемогу на виїзді в скромного Кардіффа з рахунком 3:2.

Суперник Ворскли по Лізі Європи відкрив рахунок вже на 11-ій хвилині.

Під завісу першого тайму Кардіфф зрівняв рахунок.

На 62-ій хвилині "каноніри" знову вийшли вперед.

Вже через 8 хвилин команда з Уельсу знову відігралися.

Крапку у матчі поставив Ляказетт.

Чемпіонат Англії, УПЛ

4-й тур

2 вересня

Кардіфф - Арсенал 2:3 (1:1, 1:2)

Голи: 0:1 - 11 Мустафі, 1: 1 - 45 Камараса, 1:2 - 62 Обамеянг, 2:2 - 70 Уорд, 2:3 - 81 Ляказетт.

Джерело - champion.com.ua.