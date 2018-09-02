Лідера Ліона пограбували на кругленьку суму

Лідера Ліона, Мемфіса Депая, пограбували на 1.5 мільйона євро.
Про це повідомляє znaj.ua.
Будинок гравця Ліона обікрали в той момент, коли футболіст перебував на матчі проти Ніцци. Відомо, що з дому Депая пропало багато цінних речей.
Ліон в турнірній таблиці Ліги 1 займає п'яте місце, набравши шість очок. У четвертому турі команда на своєму полі поступилася Ніцці з рахунком - 0: 1.
Депай провів на полі всі 90 хвилин.
Нагадаємо, Ліон зіграє з Шахтарем в Лізі Чемпіонів.
Також, французький клуб перший матч ЛЧ зіграє при порожніх трибунах.
Джерело - znaj.ua.