Ліон проти Шахтаря в Лізі чемпіонів зіграє при пустих трибунах

Поєдинок 2-го туру групового турніру Ліги чемпіонів 2018/19 Ліон – Шахтар пройде без глядачів.

Про це повідомляє football24.

Ліон в рамках 2-го туру групового турніру Ліги чемпіонів 2018/19 прийме донецький Шахтар при порожніх трибунах стадіону. Причина – нещодавнє рішення УЄФА, яким французький клуб оштрафований на 100 тисяч євро та покараний двома поєдинками без вболівальників.

Організація покарала Ліон за поведінку фанатів на матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти московського ЦСКА, перед та під час якого французи побились із росіянами.

Поєдинок Ліон – Шахтар відбудеться 2 жовтня.

Нагадаємо, Палкін прокоментував жеребкування ЛЧ.

Також, Фонсека незадоволений жебкуванням ЛЧ.

Джерело - football24.