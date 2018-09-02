Українські біатлоністи виграли три медалі чемпіонату Чехії

Українці Віталій Кільчицький та Артем Прима здобули три нагороди відкритого чемпіонату Чехії з літнього біатлону.

Кільчицький посів друге місце у спринті, безпомилково відстрілявшись на двох рубежах, але програв 18,7 сек чеху Міхалу Крчмаржу.

Також Кільчицький фінішував третім у суперспринті, де біатлоністам потрібно було подолати три кола по 800 м та один вогневий рубіж. У цій дисципліні другим став інший українець - Артем Прима. Першим знову став Крчмарж.

Раніше, чотири українки потрапили до топ-10 спринтерської гонки на ЧС з літнього біатлону.

Нагадаємо, Міжнародний союз біатлоністів підозрює 65 росіян у вживанні допінгу.